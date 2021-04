Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid va passer à l’action pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 avril 2021 à 21h45 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait bel et bien faire l’objet d’une offensive du Real Madrid cet été.

Kylian Mbappé est plus que jamais à la croisée des chemins au PSG. En effet, s’il ne prolonge pas son contrat expirant dans un peu plus d’un an d’ici cet été, le club parisien n’aura d’autre choix que de le vendre pour ne pas s’exposer au risque qu’il s’en aille librement un an plus tard. Et le Real Madrid n’aurait pas la moindre intention de laisser passer sa chance si jamais cette situation vient à arriver. En effet, les Madrilènes sont annoncés sur les traces de Kylian Mbappé depuis maintenant de nombreuses années, et ils seraient ainsi prêt à mettre tous les ingrédients dans la balance pour l’attirer cet été s’il ne prolonge pas prochainement.

Le Real Madrid voudrait faire un effort pour recruter Kylian Mbappé cet été