Mercato - PSG : Le Real Madrid garde le cap pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant le prétendant le plus crédible pour Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait multiplié les contacts avec le joueur du PSG. Pourtant, en façade, le club merengue reste très distant dans sa communication…

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid rêve d’attirer Kylian Mbappé, et ce depuis maintenant plusieurs années. D’ailleurs, l’été où l’international français a quitté l’AS Monaco pour rejoindre le PSG (180M€), le club espagnol avait été proche de rafler la mise dans ce dossier. Depuis, Florentino Pérez n’a jamais lâché son souhait d’attirer Mbappé et continuerait d’entretenir des rapports avec son entourage en coulisses. Mais lorsqu’il s’agit de communiqué sur le joueur du PSG, le Real Madrid conserve une stratégie de communication très claire.

Zidane a encore botté en touche