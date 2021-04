Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Madrid, tout le monde est sur le pont pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Ayant manqué le coche à l’été 2017, le Real Madrid compterait bien mettre la main sur Kylian Mbappé à l’intersaison alors que ce dernier n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG.

« Mbappé ? Je le connais, mais ce n’est pas mon joueur. Je peux te parler de mes joueurs et du match de demain (samedi) ». Voici le message que Zinedine Zidane a fait passer en conférence de presse vendredi. Et cette petite déclaration de l’entraîneur du Real Madrid n’est pas un cas isolé. En effet, en Espagne, tout le monde évoque une potentielle venue de Kylian Mbappé chez le champion en titre. Que ce soit le président de la Liga Javier Tebas ou divers journalistes. Présentateur d’ El Chiringuito , Josep Pedrerol a dernièrement révélé que l’attaquant du PSG « sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine ». Rien que ça.

Ce sera pour cet été pour le Real Madrid !