Mercato - Real Madrid : Cette confidence fracassante en interne sur l'avenir de Zidane !

Publié le 10 avril 2021 à 9h30 par La rédaction

Alors qu’un départ de Zinédine Zidane semble de plus en plus proche, la direction du Real Madrid aurait fait savoir que le nouveau projet sportif doit se construire autour d’un autre entraîneur que le technicien tricolore.

Malgré son contrat courant jusqu’en juin 2022, Zinédine Zidane pourrait dire au revoir aux supporters du Real Madrid bien plus tôt que prévu. Avec un début de saison compliqué pour lui du côté des Merengue, le technicien tricolore pourrait s'en aller même s’il a réussi à redresser la barre dernièrement. Différents challenges pourraient d'ailleurs s'offrir à lui. Le mythique numéro 10 des Bleus est vu comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France mais également comme celui d’Andrea Pirlo à la Juventus. De plus, côté Real Madrid, on commencerait à lâcher prise concernant l'avenir de Zidane.

Nouveau projet, nouvel entraîneur pour le Real Madrid