Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann sur le départ ? La réponse !

Publié le 10 avril 2021 à 10h30 par T.M.

A l’approche du mercato estival, l’avenir d’Antoine Griezmann fait de plus en plus parler. Faut-il alors s’attendre à un départ du Français ?

Après une atroce première saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann a retrouvé quelques couleurs en Catalogne. S’entendant mieux avec Lionel Messi et étant plus décisif, le Français a réussi à s’imposer un peu plus, même si cela reste très fragile. En effet, les performances de Griezmann en donneraient toujours pas entière satisfaction au Barça, au point d’ailleurs de remettre son avenir en question. Avec les plans ambitieux de Joan Laporta pour cet été, les Blaugrana doivent trouver de l’argent et face à cela, une vente de l’ancien jouer de l’Atlético de Madrid a souvent été évoquée. De même, il a également été question de l’échanger avec Neymar pour permettre le retour du Brésilien au FC Barcelone.

Un avenir… au FC Barcelone !