Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La clé du dossier Neymar est clairement identifiée !

Publié le 9 avril 2021 à 20h10 par T.M.

Pour acter le retour de Neymar au FC Barcelone, seul un échange de joueurs pourrait permettre cela. Et en Catalogne, le candidat idéal pour cette opération serait connu.

A défaut de prolonger avec le PSG, comme cela a été annoncé ces dernières semaines, Neymar souhaiterait plutôt, encore une fois, retourner au FC Barcelone. Le feuilleton autour du Brésilien est donc reparti pour un tour et selon les dernières informations de Duncan Castles, Neymar aurait stoppé toutes les discussions avec le PSG pour permettre son transfert au Barça. D’ailleurs, il voudrait que cela se fasse cet été, estimant que cela serait possible, notamment sous la forme d’un échange de joueurs entre les deux clubs. Mais qui pourrait bien être mis dans la balance pour cette opération ?

Un chassé-croisé Neymar-Griezmann ?