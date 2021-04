Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prend position pour le prochain club d’Agüero !

Publié le 11 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Son départ de Manchester City étant déjà entériné, Sergio Agüero est courtisé par le PSG à en croire Foot Mercato. Néanmoins, alors que sa préférence résiderait en poursuivre en Angleterre, Pep Guardiola n’est pas contre cette idée.

« Nous aimons toujours jouer avec les meilleurs et le Kun en fait partie. J'espère qu'il décidera d'abord de ce qui est le mieux pour lui et ensuite, s'il vient avec nous, bienvenue » . Au cours d’un entretien vidéo accordé à TyC Sport s, Leandro Paredes ouvrait la semaine dernière la porte du PSG à Sergio Agüero dont le départ de Manchester City a été acté par le club et le principal intéressé. Néanmoins, bien que le PSG semble être passé à l’action en formulant une offre au futur agent libre, un nouveau challenge en Premier League serait la priorité d’Agüero, et plus particulièrement à Chelsea ou à Tottenham. Et Pep Guardiola n’est pas contre l’idée que le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City s’en aille chez la concurrence.

« Sa préférence est ma préférence »