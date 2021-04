Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Dybala... Une incroyable opération se précise ?

Publié le 10 avril 2021 à 14h45 par D.M.

La Juventus pourrait décider de vendre Paulo Dybala lors du prochain mercato estival, mais le prix du transfert refroidirait de nombreuses équipes. Ainsi, un échange de joueurs ne serait pas exclu notamment avec Mauro Icardi.

A la Juventus, les stars sont annoncées sur le départ. Arrivé en 2018, Cristiano Ronaldo voudrait quitter Turin pour rejoindre le Real Madrid, tandis que Paulo Dybala n’est plus en odeur de sainteté au sein du club bianconero. Blessé à de nombreuses reprises ces derniers mois, l’international argentin a perdu la confiance de ses dirigeants, qui souhaiteraient le vendre. Un départ lors du prochain mercato estival, à un an de la fin de son contrat, ne serait pas exclu et pourrait permettre à la Juventus de récolter des liquidités.

Un échange Icardi/ Dybala n'est pas exclu