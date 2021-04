Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En cas de départ de Mbappé, Doha voit grand !

Publié le 11 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Ne voyant plus le bout du tunnel au sujet de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, les propriétaires du PSG penseraient à Cristiano Ronaldo si jamais le champion du monde décidait de plier bagage cet été.

Les semaines se suivent et se ressemblent particulièrement pour Kylian Mbappé. Alors que la prolongation de contrat de Neymar semble être entérinée, la situation serait bien différente pour le champion du monde tricolore. Également sous contrat jusqu’en juin 2022, le numéro 7 du PSG et double buteur face au Bayern Munich mercredi en 1/4 de finale de Ligue des champions n’aurait toujours pas pris la décision de prolonger. Ce qui pousserait le directeur sportif Leonardo à prendre en considération un potentiel successeur à l’attaquant du PSG. Et Doha aurait déjà un nom en tête.

Cristiano Ronaldo, successeur idéal de Mbappé pour Doha ?