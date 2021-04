Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça s’invite à la fête pour… Camavinga !

Publié le 11 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Le Real Madrid continuerait de superviser l’opération Eduardo Camavinga, mais verrait le FC Barcelone commencer à lui faire de l’ombre pour le milieu de terrain du Stade Rennais.

Bien que l’avenir de Zinedine Zidane soit flou au Real Madrid, son contrat courant jusqu’en juin 2022 et ce dernier n’ayant pas fermé pas la porte à un challenge en Italie à la Juventus, l’entraîneur du Real Madrid garderait ses idées sur le marché des transferts. En effet, afin de renforcer l’entrejeu de la Casa Blanca et d’assurer l’avenir dans ce secteur de jeu, Zidane ne lâcherait pas l’affaire pour le jeune Eduardo Camavinga qui voit son contrat au Stade Rennais arriver à expiration en juin 2022. De quoi laisser entendre qu’un transfert peut avoir lieu à l’intersaison, d’autant plus que sa prolongation de contrat n’avancerait pas concrètement à Rennes.

Camavinga tiraillé entre le Barça et le Real Madrid