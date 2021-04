Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real, Barça, Juve... Le feuilleton Pogba part dans tous les sens !

Publié le 11 avril 2021 à 11h30 par B.C. mis à jour le 11 avril 2021 à 11h36

Annoncé sur le départ, Paul Pogba reste un élément important de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer et ses joueurs souhaiteraient ainsi voir le Français prolonger son séjour chez les Red Devils, mais sa situation contractuelle pourrait entraîner son départ, d’autant que les prétendants ne manquent pas.

Paul Pogba est bien parti pour animer une nouvelle fois le prochain mercato estival. De retour à Manchester United en 2016, l’international français n’est jamais parvenu à ramener les Red Devils sur le toit de l’Angleterre. Les critiques se sont donc abattues sur lui, et cela pourrait l’amener à plier bagage dans les prochains mois. En décembre dernier, Mino Raiola annonçait en effet dans un entretien accordé à Tuttosport que l’heure était venue pour son joueur de quitter Old Trafford : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato. » Ainsi, Manchester United est face à un dilemme. Vendre le joueur dès cet été ou prendre le risque de le conserver une saison supplémentaire avant de le voir partir libre. D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, le club anglais n’aurait toujours pas entamé les discussions avec Paul Pogba pour une prolongation de contrat, mais cela ne veut pas dire pour autant que le départ du Français est acté.

« Personne ne veut qu'il parte »

Dans les rangs de Manchester United, on espère en effet que la tendance va s’inverser dans ce dossier. Le week-end dernier, Ole Gunnar Solskjaer a notamment affiché tout le bien qu’il pensait de l’international tricolore : « Depuis qu'il est au club, Paul a toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour Manchester United. Il a été un élément important de l'équipe, sur le terrain et en dehors. Paul est un joueur que nous voulons voir à Manchester United et qui joue bien. Le fait qu'il soit de retour en forme depuis deux mois va être important pour nous. Nous savons qu'il peut faire la différence. Il s'agit maintenant de terminer la saison en beauté et Paul sait ce que j'en pense. » D’après les informations du Sun , les joueurs de Manchester United espèrent également que Paul Pogba acceptera finalement de rester. Le milieu de terrain joue en effet un rôle important en interne comme l’explique une source proche au tabloïd anglais : « Une grande partie des supporters regarde peut-être Pogba avec méfiance parce que son agent courtise d'autres clubs, mais il n'y a aucun doute sur la position des joueurs à son égard. Ils reconnaissent qu'il est l'une des stars de l'équipe et il est aussi impatient qu'eux de voir le club renouer avec le succès. Il est apprécié de tous ses coéquipiers et personne ne veut qu'il parte. Mais ils comprennent aussi que si un joueur est malheureux, cela mène généralement à son départ. Ils espèrent tous qu'il commencera la prochaine saison à Old Trafford. »

PSG, Juve, Real, Barça… Pogba a le choix pour son avenir