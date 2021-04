Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Paul Pogba !

Publié le 11 avril 2021 à 9h45 par B.C.

Alors que le PSG ferait partie des clubs intéressés par Paul Pogba, Manchester United n’aurait toujours pas entamé les discussions avec le milieu français pour la prolongation de son contrat, courant jusqu’en juin 2022.

Régulièrement annoncé sur le départ depuis son retour à Manchester United en 2016, l’heure est peut-être venue pour Paul Pogba de quitter Old Trafford. En décembre dernier, Mino Raiola avait en effet laissé entendre que l’international français ferait parler de lui lors du prochain mercato estival, et ça bougerait déjà en coulisse. En effet, plusieurs clubs suivraient de près la situation de Paul Pogba, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United. Le PSG, la Juventus ou encore le Real Madrid seraient notamment sur les rangs, et une fenêtre de tir pourrait s’ouvrir dans les prochaines semaines.

Aucune négociation pour la prolongation de Pogba