Mercato - PSG : Mino Raiola pourrait rendre un précieux service à Leonardo...

Publié le 11 avril 2021 à 7h45 par A.D.

En quête d'un nouveau gardien, Leonardo serait attentif à la situation de Gianluigi Donnarumma, qui sera en fin de contrat le 30 juin. L'Italien pourrait donc quitter le Milan AC et tout cela grâce ou à cause de Mino Raiola.

Malgré les prouesses de Keylor Navas depuis son arrivée au PSG, Leonardo serait à la recherche d'un nouveau gardien. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils et notamment ceux d'Hugo Lloris, de David De Gea et de Gianluigi Donnarumma. En ce qui concerne le jeune talent italien, il sera en fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC. Et grâce à Mino Raiola, Leonardo et le PSG pourraient avoir un gros coup à jouer sur ce dossier.

Une prolongation à la peine à cause de Mino Raiola ?