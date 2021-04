Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo miné par le Bayern Munich pour Lionel Messi ?

Publié le 11 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Malgré la victoire face au Bayern Munich (2-3), le PSG a largement été dominé. Une démonstration bavaroise qui pourrait peser dans le choix… de Lionel Messi.

Sur la pelouse de l’Allianz Arena, le PSG a réalisé un petit exploit. Grâce notamment à Neymar et Kylian Mbappé, le club de la capitale s’est imposé pour son quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (2-3). Toutefois, le résultat ne reflète pas la physionomie de la rencontre. En effet, les Bavarois ont multiplié les occasions et sans, encore une fois, un très grès Keylor Navas, l’addition aurait pu être salée. Et cette prestation n’a semble-t-il échappé à personne au FC Barcelone.

« Le match aurait pu se terminer à 10-1 »