Mercato - Barcelone : L’annonce du clan Messi sur son avenir !

Publié le 10 avril 2021 à 16h10 par T.M.

Toujours sans nouvelle de Joan Laporta, Lionel Messi n’a pas encore prolongé. Dans l’entourage du joueur du FC Barcelone, on a d’ailleurs donné le ton pour son avenir.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta avait immédiatement fait part de son intention de prolonger Lionel Messi et d’engager rapidement des discussions avec l’Argentin et son entourage pour cela. Cependant, pour le moment, rien n’a été enclenché de la part de la direction blaugrana, mais cela pourrait prochainement changer. En effet, selon les dernières informations dévoilées par L’Equipe , Laporta devrait rencontrer Jorge Messi, père et agent de La Pulga, dans les prochaines semaines afin de lui faire part de son offre qui consisterait à offrir un contrat à vie à Messi, assorti également d’une reconversion au sein du club une fois à la retraite.

« Il faut attendre comment sera l’équipe, qui sera l’entraîneur »