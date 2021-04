Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi… Un projet XXL pour Leonardo !

Publié le 10 avril 2021 à 13h45 par T.M. mis à jour le 10 avril 2021 à 13h46

Face à l’incertitude autour de l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone, le PSG voudrait en profiter. Dans la capitale, on aurait d’ailleurs un énorme projet avec l’Argentin.

Avec Joan Laporta comme président, le FC Barcelone a repris espoir de conserver Lionel Messi. En effet, les deux hommes sont très proches, et comme le10sport.com avait pu vous le révéler, l’Argentin envisagera de rester avec Laporta à la tête du Barça. Une tendance qui s’est confirmée depuis l’élection de ce dernier. D’ailleurs, le nouveau patron des Blaugrana n’avait pas caché que sa première priorité était de conserver Lionel Messi et que des discussions allaient rapidement être engagées pour cela. Toutefois, les négociations n’ont pas encore débuté. Au point de faire douter La Pulga ?

Le retour du duo Neymar-Messi