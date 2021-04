Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un profil surprenant a été approché par Longoria…

Publié le 11 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Longtemps en quête d’un latéral droit ces derniers mois, l’OM a finalement attiré Pol Lirola cet hiver. Pourtant, Fabien Centonze confirme avoir été approché par Pablo Longoria l’été dernier…

Alors que Bouna Sarr a été vendu par l’OM au Bayern Munich l’été dernier pour 10M€, Pablo Longoria a ensuite été à la recherche d’un nouveau latéral droit pour concurrencer Hiroki Sakai. Pol Lirola est finalement arrivé en janvier, mais avant de conclure ce dossier, le président de l’OM avait tenté un coup en Ligue 1 comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité : Fabien Centonze, joueur du FC Metz. Interrogé au micro de Canal +, ce dernier a confirmé avoir été approché par Longoria.

« L’OM s’est intéressé à moi »