Mercato - OM : Ce témoignage lourd de sens sur André Villas-Boas !

Publié le 10 avril 2021 à 21h10 par La rédaction

Valentin Rongier a livré son point de vue sur les difficultés rencontrées en première partie de saison par André Villas-Boas, remplacé depuis par Jorge Sampaoli.

Le 2 février dernier, André Villas-Boas prenait tout le monde de court en annonçant en conférence de presse son départ de l’OM. Une décision qui avait fait suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham, un joueur qui ne rentrait pas dans les plans du technicien portugais. Un départ qui avait énormément surpris, alors que Villas-Boas avait fait part de son désir de terminer la saison avec le club marseillais, et ce malgré un début d'exercice compliqué. L’OM avait traversé une première partie de saison délicate, marquée notamment par des résultats catastrophiques en Ligue des champions.

« Il suffisait d‘un ou deux matchs référence pour relancer la machine »