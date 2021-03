Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d’André Villas-Boas a surpris tout le monde…

Publié le 21 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Le 2 février dernier, l’OM décidait de mettre à pied André Villas-Boas. De quoi étonner tout le monde y compris celui qui l’a remplacé, Nasser Larguet.

Auteur d’une excellente première saison sur le banc de l’OM, André Villas-Boas a vécu un second exercice plus compliqué sur la Canebière. Et finalement, tout a dérapé lors du dernier mercato hivernal. Alors que le Portugais s’était opposé à l’arrivée d’Olivier Ntcham, Pablo Longoria a finalement bouclé ce dossier. De quoi mettre en colère Villas-Boas, qui avait alors annoncé, en conférence de presse, avoir remis sa démission à sa direction. Mais l’OM n’a pas voulu en rester là face au coup de gueule de son désormais ex-entraîneur, le mettant à pied, avant de finalement s’en séparer un mois plus tard.

« Une grande surprise »