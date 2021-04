Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étrange sortie du Milan AC sur Donnarumma...

Publié le 10 avril 2021 à 19h10 par A.C.

En fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma fait saliver les plus grands clubs au monde.

C’est une des plus anciennes pistes de Leonardo. Déjà lors de son premier passage au Paris Saint-Germain, le Brésilien avait tenté d’attirer le très jeune Gianluigi Donnarumma. Lors de son retour à l’été 2019, il a une nouvelle fois essayé de l’arracher au Milan AC, proposant notamment 20M€ plus Alphonse Areola. Mais l’occasion d’enfin boucler cette opération pourrait arriver ! Le contrat de Donnarumma se termine en effet dans seulement quelques semaines et Leonardo s’est montré évasif sur ce dossier, à la télévision italienne. « Si nous sommes sur Donnarumma ? Mais je croyais que c’était une émission de Ligue des Champions, pas de mercato ! » a expliqué le directeur sportif du PSG. « En plus nous avons Keylor, qui est un bon gardien ».

« Pour boucler une prolongation, il faut être deux »