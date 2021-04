Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Ibrahimovic bientôt prolongé ? La réponse de Maldini !

Publié le 10 avril 2021 à 18h20 par La rédaction

Se trouvant dans les ultimes mois de son contrat au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic semble bien parti pour rallonger son aventure milanaise à en croire Paolo Maldini.