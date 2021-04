Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme très sérieusement pour Sergio Ramos…

Publié le 10 avril 2021 à 17h00 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos se dirigerait bel et bien vers un départ libre du Real Madrid en fin de saison.

Arrivé au Real Madrid en 2005 en provenance du Séville FC, Sergio Ramos est plus que jamais dans le flou quant à son avenir. En effet, son contrat actuel expirera le 30 juin prochain et, pour l’heure, il se dirige droit vers un départ libre. Il est effectivement annoncé que malgré de longues négociations, l’international espagnol et sa direction ne parviennent pas à trouver d’accord dans l’optique d’un renouvellement de son bail. Et cette tendance se confirme de plus en plus…

Le Real Madrid et Sergio Ramos aimeraient trouver un accord, mais…