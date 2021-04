Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une opération à 40M€ pour faciliter l'arrivée de Mbappé ?

Publié le 10 avril 2021 à 16h00 par D.M.

Le Real Madrid espère se séparer de Luka Jovic lors du prochain mercato estival afin notamment de renflouer ses caisses et proposer la meilleure offre au PSG pour tenter de s’offrir Kylian Mbappé.

Discret lors des dernières sessions de transferts, le Real Madrid compte frapper fort lors du prochain mercato estival. Malgré une situation délicate en raison de la crise sanitaire, le club espagnol a d’énormes ambitions, notamment celle de mettre la main sur Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG et qui n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son bail. Selon la presse espagnole, le Real Madrid va également chercher à s’offrir Erling Braut Haaland, performant sous les couleurs du Borussia Dormtund. Et pour mener à bien ces deux opérations, le club madrilène va devoir dégraisser et alléger sa masse salariale.

Luka Jovic sur le départ