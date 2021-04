Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Varane... Zidane y voit plus clair pour Alaba !

Publié le 10 avril 2021 à 12h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba ne jouera plus au Bayern la saison prochaine. Alors qu'il serait suivi de près par le Barça et le Real Madrid, le défenseur autrichien voudrait rejoindre le club merengue, et ce, même si Joan Laporta nouerait des liens privilégiés avec son agent Pini Zahavi. L'avenir de David Alaba dépendrait donc du sort de Raphaël Varane et de Sergio Ramos.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Bayern, David Alaba est déjà sûr d'une chose quant à son avenir : il changera de cap à l'issue de la saison. En effet, le club bavarois et le joueur ont d'ores et déjà annoncé qu'ils mettaient un terme à leur relation, vieille de 13 ans, à la fin de cet exercice 2020-2021. Alors qu'il ne prolongera pas avec le Bayern, David Alaba ne connaitrait pas encore l'identité de son prochain club. Toutefois, il aurait déjà une idée bien précise de l'écurie qu'il voudrait rejoindre.

L'avenir d'Alaba dicté par Ramos et Varane ?