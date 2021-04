Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Marcelo... Une énorme vague de départs à prévoir dans l’effectif de Zidane cet été ?

Publié le 10 avril 2021 à 17h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait de grands projets de recrutement en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale devrait dans le même temps se séparer de bon nombre de ses joueurs.

Si le Real Madrid avait choisi de ne pas recruter l’été dernier afin de faire face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, tout indique que l’écurie madrilène entendra rectifier le tir pour la fenêtre estivale des transferts à venir. Et pour cause, le club de la capitale espagnole est annoncé sur les traces de nombreux joueurs, et notamment Kylian Mbappé. Plus le temps passe, plus il est annoncé avec insistance que l’international français pourrait quitter le PSG cet été à un an du terme de son contrat. Parallèlement, le Real Madrid est annoncé sur les traces d’Erling Haaland, tandis que les noms de Jules Koundé, de Pau Torres ou encore d’Eduardo Camavinga lui sont aussi associés.

Des départs libres…

Cependant, toutes ces arrivées éventuelles ne se feront pas sans départs dans l’effectif actuel du Real Madrid. Et tandis que le média ABC indiquait ce vendredi que le club madrilène serait prêt à se séparer de pas moins de dix de ses joueurs pour recruter Kylian Mbappé, y compris Vinicius Junior qui serait intégré à la transaction, L’Equipe fait tout d’abord le point sur le cas de deux joueurs dont les contrats s’achèveront le 30 juin prochain. Il s’agit bien évidemment de Sergio Ramos et de Lucas Vazquez, et le moins que l’on puisse dire est que la tendance ne serait clairement pas favorable à ce qu’ils restent au sein de la Casa Blanca . En effet, le quotidien français indique tout d’abord que le premier cité ne parviendrait pas à s’entendre avec sa direction pour sa prolongation, notamment sur le plan financer puisqu’il refuserait de voir son salaire diminuer de 2 M€ annuels. Ainsi, en dépit d’une volonté commune de poursuivre leur union, Sergio Ramos et le Real Madrid n’arriveraient pas à se mettre d’accord pour l’heure, chose qui est inquiétante vu le peu de temps qu’il reste avant le terme de son contrat.

… et des joueurs historiques poussés vers la sortie