Mercato - PSG : Le Real Madrid a reçu une grande nouvelle pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 avril 2021 à 15h15 par T.M.

Pour cet été, le Real Madrid attend l’arrivée de Kylian Mbappé. Et en vue de cette opération colossale, la Casa Blanca aurait été mise au courant d’un élément très important.

L’heure de vérité semble approcher pour Kylian Mbappé. Le joueur du PSG doit rendre sa décision concernant son avenir et la réponse pourrait rapidement tomber. Va-t-il prolonger ? Va-t-il opter pour un départ ? Dernièrement, en Espagne, on assure que Mbappé n’avait pas l’intention de continuer au PSG, préférant prendre la direction du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Florentino Pérez pourrait donc enfin toucher au but concernant l’international français et même si les finances de la Casa Blanca ne sont pas au mieux, cela pourrait finalement ne pas être très grave…

Pas une question d’argent pour Mbappé ?