Mercato - OM : Longoria peut déjà être rassuré pour ce joueur…

Publié le 11 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté la saison passée par l’OM, Valentin Rongier semble s’épanouir au sein du projet McCourt et n’envisage pas de changer d’air dans l’immédiat. De quoi rassurer son président, Pablo Longoria.

Alors que son transfert à 13M€ en provenance du FC Nantes avait fait l’objet d’un petit feuilleton pour finalement être bouclé après la fermeture du mercato estival 2019 (NDLR : il avait signé sous la forme de joker), Valentin Rongier est aujourd’hui épanoui à l’OM. Le milieu de terrain français est sous contrat jusqu’en juin 2024, et avec le récent départ de Morgan Sanson, il fait figure de titulaire en puissance dans l’entrejeu. Interrogé samedi par Maritima, Rongier a d’ailleurs affiché un discours très rassurant sur son avenir à l’OM.

« Je me sens vraiment bien ici »