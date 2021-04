Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent très mauvais pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 11 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas donné de réponse claire au PSG concernant sa prolongation de contrat, Florentino Pérez aurait pris personnellement les choses en main pour l’attirer au Real Madrid cet été.

« Nous serions heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux », lâchait Leonardo mercredi soir au micro de Sky Italia sur l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé, actuellement engagés jusqu’en juin 2022 avec le PSG et que la direction francilienne souhaite prolonger au plus vite. Comme le10sport.com vous l’a révélé, c’est bien parti pour Neymar, mais bien plus incertain concernant Mbappé qui est très réticent à l’idée de signer un contrat longue durée au PSG. Et le Real Madrid est toujours au taquet…

Pérez fait le forcing pour Mbappé

En effet, L’Equipe a indiqué samedi dans ses colonnes que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, aurait décidé de s’impliquer personnellement dans les négociations avec l’entourage de Kylian Mbappé afin d’optimiser les chances du club merengue de le chiper au PSG lors du prochain mercato estival. Le danger est donc bien présent à plus d'un titre dans ce dossier…