Mercato - PSG : Nouveau coup de froid jeté dans le feuilleton Kane !

Publié le 10 avril 2021 à 18h10 par Th.B.

Dans le viseur du PSG notamment, Harry Kane pourrait ne pas bénéficier d’un bon de sortie cet été, même si ce dernier le demandait à la direction de Tottenham.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Tottenham, Harry Kane se poserait de réelles questions quant à son avenir alors que le club londonien ne semble pas capable de lui offrir les trophées tant recherchés par le joueur. Au printemps 2020, Kane assurait alors déjà qu’il ne resterait pas si le projet sportif n’était plus en adéquation avec ses attentes. « Si je ne sens pas que nous progressons en tant qu'équipe ou que nous allons dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu'un qui va rester là pour le plaisir ». The Athletic a donné le ton ce samedi en révélant que Harry Kane pourrait forcer son départ cet été. Pas de quoi faire trembler Tottenham alors que le PSG, sous l’impulsion de Mauricio Pochettino, serait dans la course.

Kane toujours aussi intransférable ?