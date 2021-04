Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rabiot pourrait plomber les plans de Leonardo avec Kean !

Publié le 10 avril 2021 à 15h10 par A.D.

En concurrence avec la Juventus dans le dossier Moise Kean, Leonardo pourrait bien voir la Vieille Dame monter une énorme opération pour devancer le PSG.

Pas vraiment dans les plans de Carlo Ancelotti pour cette saison, Moise Kean est actuellement prêté au PSG jusqu'au 30 juin. Auteur de prouesses depuis son arrivée dans le club de la capitale, le buteur italien pourrait gagner un nouveau contrat à Paris. Tombé sous le charme de Moise Kean, Leonardo envisagerait de le conserver à l'issue de la saison et devra négocier avec Everton pour trouver une solution. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la Juventus compte mettre des bâtons dans les roues du directeur sportif du PSG, puisqu'elle travaille déjà pour rapatrier Moise Kean à Turin. Et pour obtenir gain de cause, Andrea Pirlo aurait plusieurs arguments à faire valoir.

Rabiot inclus dans le deal pour Moise Kean ?