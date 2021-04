Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Ligue 1... Mahrez met les choses au clair sur son avenir !

Publié le 10 avril 2021 à 22h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Riyad Mahrez a expliqué qu'il souhaitait rester en Premier League et terminer sa carrière en Angleterre.

Le Real Madrid compte bien se montrer actif lors du prochain mercato estival. Les plus grands noms sont annoncés dans le viseur du club madrilène à l’instar de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. Mais un autre attaquant intéresserait fortement Zinedine Zidane. Selon les informations du Telegraph, le Real Madrid suivrait de près la situation de Riyad Mahrez, âgé de 30 ans et sous contrat jusqu’en 2023 avec Manchester City. Mais l’international algérien n’entend pas quitter la Premier League.

« Je ne me vois pas partir de ce championnat »