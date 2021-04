Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette recrue estivale de Puel livre les coulisses de son arrivée !

Publié le 10 avril 2021 à 19h15 par La rédaction

Auteur d’une saison satisfaisante malgré l’année compliquée de l’ASSE, Yvan Neyou a totalement convaincu chez les Verts. Prêté puis transféré chez les Verts, le Camerounais est revenu sur son arrivée dans le Forez.

Yvan Neyou est sans doute la belle surprise de l’ASSE. Au coeur d'une saison compliquée pour les Verts, le milieu défensif de 24 ans s’est très rapidement imposé dans l’effectif de Claude Puel. Ses bonnes prestations depuis le début de l’exercice 2020-2021 ont d’ailleurs poussé les dirigeants stéphanois à lever l’option d’achat de 400 000€ présente dans le prêt de l’ancien du SC Braga. Une bénédiction pour le joueur, désormais sous contrat jusqu’en 2024 avec le pensionnaire de Ligue 1, tant son aventure avec le club portugais ne semblait pas à la hauteur de ses attentes.

« Je ne voulais plus vraiment retourner à Braga car ça ne s’était pas très bien passé »