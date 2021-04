Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel et l'OM reçoivent un message fort du RC Lens !

Publié le 7 avril 2021 à 7h15 par B.C.

Ce lundi soir, France Bleu a annoncé que le RC Lens était intéressé par Farid Boulaya (FC Metz), Yvan Neyou (ASSE) et Angelo Fulgini (Angers), que l'on retrouve également dans le viseur de l’OM. Cependant, le club nordiste a tenu à mettre les choses au clair dans la foulée.

Pour son retour dans l’élite, le RC Lens réalise une excellente saison. Cinquième de Ligue 1, le club nordiste peut rêver d’Europe et travaillerait déjà sur son recrutement en vue du prochain exercice. Ce mardi soir, France Bleu a en effet révélé que les Sang-et-Or suivraient de près Farid Boulaya (FC Metz), Angelo Fulgini (Angers) et Yvan Neyou (ASSE), de quoi contrarier les plans de Claude Puel, mais également ceux de l’Olympique de Marseille. En effet, le10sport.com vous annoncé en février dernier que Pablo Longoria avait également jeté son dévolu sur Fulgini. Mais dans la foulée des révélations de France Bleu , le RC Lens est sorti du silence pour mettre les choses au clair.

« Aucun contact n’a été pris pour la saison prochaine »

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le RC Lens a nié avoir pris contact avec l’un des joueurs cités : « Le RC Lens a pris connaissance avec étonnement de l’article de Sylvain Charley sur Francebleu.fr et de ses diverses prises de parole du soir. Il est compréhensible que les médias soient tentés de diffuser des informations sur des dossiers de recrutement en contacts avancés. Cela l’est beaucoup moins quand il s’agit de joueurs potentiellement sur des listes et ce dans un timing surprenant à sept matches de la fin du championnat. La direction du club assure qu’aucun contact n’a été pris pour la saison prochaine avec un des trois joueurs cités, leur représentant ou club. Le RC Lens appelle donc les différents médias, et en l’occurrence un média sérieux comme France Bleu Nord, à être le plus pertinent possible et à ne pas faire de désinformation, par respect pour le travail du club, les joueurs et l’équipe du RC Lens en pleine saison, les joueurs cités eux-mêmes ou encore leurs clubs respectifs. »