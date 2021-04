Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un joueur de Puel mettrait une grosse pression pour son avenir !

Publié le 7 avril 2021 à 1h30 par La rédaction

Alors que le RC Lens lorgnerait Yvan Neyou, cet intérêt pourrait n’être qu’une manoeuvre de l’entourage du milieu pour mettre la pression sur l’ASSE.

Prêté par Braga l’été dernier, Yvan Neyou a rapidement convaincu l’AS Saint-Etienne de lever son option d’achat. Ainsi, le milieu de 24 ans s’est définitivement engagé en faveur du club forézien en janvier, mais son avenir est aujourd’hui incertain. Claude Puel souhaiterait en effet déjà prolonger le joueur afin que ce dernier puisse obtenir une revalorisation salariale, et l'inciter ainsi à rester chez les Verts. Cependant, un accord est encore loin d’être trouvé, et selon France Bleu , le RC Lens lorgnerait Yvan Neyou. Un intérêt révélé au grand jour qui pourrait être calculé…

Le RC Lens, un moyen de pression ?

Alors que le RC Lens serait prêt à débourser entre 5 et 10M€ pour Yvan Neyou, l’insider Mohamed Toubache-Ter explique ce mardi soir sur Twitter que l’apparition de cette piste pourrait être une manoeuvre de l’entourage de Neyou pour faire pression sur l’ASSE. « Utiliser la grande attractivité que représente le RC Lens est un très bon moyen pour faire monter les enchères pour prolonger et avoir un très bon salaire. C’est le jeu, c’est ainsi. Sûrement que demain, on apprendra qu’Angers l’a dans le viseur », explique-t-il. Reste à voir si cela permettra au joueur de prolonger avec l’AS Saint-Etienne.