Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le transfert avorté d'Allan au PSG !

Publié le 11 avril 2021 à 0h45 par D.M.

Président du Napoli, Aurelio de Laurentiis est revenu sur le transfert avorté d’Allan au PSG en janvier 2019.

Aujourd’hui à Everton, Allan a longtemps été une cible du PSG. En janvier 2019, le directeur sportif de l’époque, Antero Henrique recherchait un milieu de terrain et avait coché le nom du Brésilien, qui évoluait alors au Napoli. Les négociations ont été longues, mais n’ont débouché sur aucun transfert. Et pour cause, les exigences du club italien étaient trop élevées pour le PSG et notamment pour Nasser Al-Khelaïfi.

« J'ai eu tort de ne pas vendre Allan au PSG »