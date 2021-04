Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin a déjà écarté une piste pour son avenir !

Publié le 10 avril 2021 à 22h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Est-ce la fin de l’histoire commune de Florian Thauvin et de l’Olympique de Marseille ? Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria fait tout son possible pour prolonger le champion du monde et la récente arrivée de Jorge Sampaoli pourrait bien l’aider. Mais à l’étranger, plusieurs clubs semblent vouloir convaincre Thauvin de quitter une nouvelle fois la France, après son départ à Newcastle en 2015. C’est le cas du FC Séville, du FC Valence, de Leicester, mais surtout des grosses écuries de Serie A comme le Napoli et le Milan AC.

Pas d’Angleterre pour Thauvin ?