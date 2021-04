Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Agüero ?

Publié le 10 avril 2021 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero sait déjà qu'il ne portera plus le maillot de Manchester City la saison prochaine. Alors qu'elle serait en concurrence avec le PSG pour El Kun, la Juventus aurait décidé de lever le pied sur ce dossier.

Après 10 saisons de bons et loyaux services à Manchester City, Sergio Agüero va migrer vers d'autres horizons cet été. Alors que le contrat de leur numéro 10 arrivera à terme le 30 juin, les Citizens de Pep Guardiola ont d'ores et déjà annoncé le départ d' El Kun . « Nous lui souhaitons, tous, le meilleur. Je souhaite le meilleur à Sergio pour les dernières années de sa carrière, c'est certain, c’est sûr. Nous serons ravis de la décision qu’il prendra, la meilleure pour lui et sa famille et sa carrière. Ma préférence est sa préférence. Sa préférence est ma préférence. Le meilleur pour lui est le meilleur pour nous » , a d'ailleurs expliqué Pep Guardiola en conférence de presse ce vendredi. Et pour rebondir, Sergio Agüero ne manquerait pas de pistes. En effet, le buteur de 32 ans serait suivi par le PSG, le FC Barcelone et la Juventus, entre autres. Et heureusement pour Leonardo, le directeur sportif parisien, La Vieille Dame ne devrait pas représenter un énorme danger pour lui.

La Juventus battrait en retraite pour Sergio Agüero