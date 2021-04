Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi au PSG ? L’incroyable réponse du Barça !

Publié le 10 avril 2021 à 15h30 par T.M.

Parmi les options qui s’offrent à Lionel Messi pour son avenir, il y a notamment celle d’un départ du FC Barcelone pour rejoindre le PSG, où il pourrait d’ailleurs y retrouver son ami, Neymar. Néanmoins, en Catalogne, on ne semble pas vraiment croire à cette possibilité.

Il y a quelques mois maintenant, Neymar avait lâché une véritable bombe, affichant ses envies de rejouer au plus vite avec Lionel Messi, son ami et ancien coéquipier au FC Barcelone. Une déclaration qui n’était clairement pas passée inaperçue et qui avait alors suscité de nombreuses rumeurs à propos d’une arrivée de La Pulga au PSG. Depuis, l’intérêt des Parisiens s’est confirmé à travers de nombreuses appels du pied à l’instar d’Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes, tandis que Leonardo avait lui même reconnu qu’il se tenait à l’affût pour Lionel Messi au cas où se dernier venait à ne pas prolonger avec le Barça et donc se retrouver libre à la fin de la saison. D’ailleurs, recruter le sextuple Ballon d’Or serait bel et bien toujours d’actualité au PSG. En effet, ce samedi, El Confidencial a assuré que l’objectif des Parisiens serait de reformer le duo Neymar-Messi, qui avait fait le bonheur du FC Barcelone entre 2013 et 2017.

