Mercato - OM : Ça part dans tous les sens pour Arkadiusz Milik !

Publié le 10 avril 2021 à 20h30 par A.C.

Recrue phare du mercato hivernal de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik fait énormément parler de lui en ce moment.

Il semble y avoir de moins en moins de doutes autour de l’avenir d’Arkadiusz Milik. Arrivé cet hiver, le Polonais n’a pas tardé à trouver sa place au sein de l’Olympique de Marseille, en dépit d’une blessure qui a freiné son adaptation. Mais il pourrait bien ne pas y rester longtemps ! La presse italienne a en effet commencé à parler du départ de Milik, avant même son arrivée officielle à l’OM. Au début, Pablo Longoria a semblé vouloir faire taire ces rumeurs. « Ça dépend de la situation économique du marché, mais Milik est un joueur de l'OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik » a déclaré le président de l’OM, dans les colonnes de L’Équipe . « Notre intention était dès cet hiver, de faire un transfert définitif. Mais c’était pratiquement impossible d'y arriver. On a lu beaucoup de choses dans les médias. J'ai été un peu surpris de la situation, parce que c'est un joueur dont on a totalement le contrôle ». Ces rumeurs se font toutefois de plus en plus nombreuses et à l’OM, on commence à se faire à l’idée de voir Milik partir à la fin de la saison.

Le départ de Milik semble écrit

D’après les informations de L’Équipe , le départ d’Arkadiusz Milik serait inévitable. L’Olympique de Marseille et le Napoli se seraient mis d’accord cet hiver pour une revente immédiate du Polonais, dont le recrutement devrait couter 10M€ au total aux Marseillais. Le quotidien français explique que sa vente devrait se boucler pour 12M€, mais Tuttosport assure de son côté que ça pourrait monter jusqu’à 15M€, ce qui ferait une belle plus-value pour l’OM. Ce montant ne devrait toutefois pas revenir intégralement dans les caisses marseillaises. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le Napoli aurait réussi à négocier un bénéfice de 20 à 30% sur la future vente de Milik par l’OM.

