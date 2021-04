Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik pourrait coûter plus cher que prévu à l'OM !

Publié le 9 avril 2021 à 11h10 par T.M.

Dernièrement, L’Equipe dévoilait les chiffres de l’accord passé entre l’OM et Naples pour Arkadiusz Milik. Toutefois, ce vendredi, la presse italienne est venue donner une autre version de ce dossier.

A la recherche d’un attaquant durant le mercato hivernal, l’OM est parti chercher Arkadiusz Milik du côté de Naples. Toutefois, cette opération cacherait certains secrets. Dernièrement, L’Equipe en dévoilait d’ailleurs certains, notamment sur les détails financiers de l’accord. Tout d’abord, le Polonais a été prêté avec option d’achat obligatoire à l’OM et dans l’histoire, Naples devrait récupérer 10M€, bonus compris. Une belle opération tout de même pour les Phocéens… enfin pour quelques mois seulement. En effet, le quotidien sportif expliquait que les deux clubs s’étaient également mis d’accord pour une revente immédiate cet été qui permettrait alors à l’OM de toucher 12M€, de quoi alors couvrir l’investissement réalisé pour le prêt de Milik et payer son salaire pour cette seconde partie saison.

Une opération à 15M€ ?