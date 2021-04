Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus ne craint rien pour Paulo Dybala

Publié le 11 avril 2021 à 0h15 par A.C.

Andrea Pirlo, coach de la Juventus, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’avenir de Paulo Dybala.

L’avenir de Paulo Dybala fait couler énormément d’encre en Italie. La star de la Juventus, qui a raté une bonne partie de la saison à cause de plusieurs pépins physiques et de santé, semble être à un tournant de sa carrière. Son contrat se termine en effet en juin 2022 et sans une prolongation, la Juve devrait le vendre lors du prochain mercato estival. Les destinations évoquées sont nombreuses, avec Il Corriere dello Sport qui parle de contacts avec le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Chelsea et Tottenham.

« Nous pouvons donc être tranquilles pour la saison prochaine »