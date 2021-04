Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour Paulo Dybala !

Publié le 10 avril 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paulo Dybala serait de plus en plus proche d'un départ de la Juventus. Ce qui aurait mis Leonardo, le directeur sportif du PSG, en situation d'alerte. Pour sceller définitivement l'avenir de son numéro 10, La Vieille Dame aurait d'ores et déjà programmé un rendez-vous en fin de saison avec son clan.

Depuis le début de la saison, Paulo Dybala est en difficulté. En effet, le joyau argentin enchaine les blessures cette saison et vient de se remettre du coronavirus. Des pépins qui l'ont empêché d'enchainer les matchs avec la Juventus lors de cet exercice 2021-2022 et qui pourraient provoquer son départ lors du prochain mercato estival. En effet, la direction de La Vieille Dame se poserait de plus en plus de questions quant à l'avenir de Paulo Dybala. D'autant qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2022. D'ailleurs, la Juve aurait déjà pris une décision radicale concernant son numéro 10.

Aucun contact entre la Juve et le clan Dybala depuis décembre ?

Selon les informations de FC Inter News , la Juventus aurait décidé de se débarrasser de Paulo Dybala. Faute d'accord lors des négociations contractuelles pour un renouvellement, les Bianconeri se seraient résignés à laisser partir leur attaquant argentin. Ainsi, il existerait désormais deux options pour Paulo Dybala : un départ cet été, sous la forme d'un transfert ou d'un échange, ou un départ libre et gratuit le 30 juin à l'issue de son bail. Alors qu'elle espérerait se refaire financièrement grâce à la vente de Paulo Dybala, la Juve aurait déjà fixé son prix. D'après le média transalpin, Andrea Pirlo espérerait encaisser un chèque compris entre 50 et 60M€. Une somme qui serait jugée excessive par le PSG et Manchester United. Dans cette optique, un échange de joueurs semblerait être la meilleure des formules pour parvenir à un accord. D'ailleurs, la Juventus penserait à négocier un troc entre Mauro Icardi et Paulo Dybala avec le PSG. Par ailleurs, la Gazzetta dello Sport a également fait un point sur la situation de Paulo Dybala, se concentrant cette fois sur la volonté du joueur. Et il semblerait que Paulo Dybala attende un signe de sa direction en vue d'une prolongation. Et alors qu'il ne voudrait pas vraiment quitter la Juventus cet été, le numéro 10 turinois examinerait également l'idée de partir gratuitement et librement en 2022, soit à la fin de son contrat.

Une réunion prévue en fin de saison ?