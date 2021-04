Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse information tombe pour l'avenir de Paulo Dybala !

Publié le 10 avril 2021 à 15h45 par A.D.

Alors qu'un départ de Paulo Dybala est de plus en plus évoqué, l'Argentin n'aurait pas prévu de quitter la Juventus cet été.

En grande difficulté à la Juventus, Paulo Dybala serait dans le flou le plus total quant à son avenir. Victime de pépins physiques à répétition et touché récemment par le Covid-19, le joyau argentin pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival. D'autant qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2022 et qu'il serait encore loin de trouver un accord avec la direction de la Juve pour prolonger. Alarmé par la situation de Paulo Dybala, le PSG serait en embuscade pour le récupérer cet été. Mais que pense le principal concerné de sa situation ?

Ce n'est pas pour cet été ?