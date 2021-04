Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente bien de boucler un énorme départ !

Publié le 11 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Comme annoncé régulièrement par la presse italienne, Mauro Icardi semble bel et bien sur le départ du PSG cet été.

Recruté définitivement par le PSG il y a un an, Mauro Icardi traverse une période difficile. Entre les blessures et une hygiène de vie pointée du doigt, l’Argentin déçoit à Paris, au point qu’un départ soit régulièrement par la presse italienne alors que sa cote est restée intacte en Serie A. Et visiblement, la tendance semble clairement se confirmer.

Le PSG songe bien à se séparer d’Icardi