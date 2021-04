Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar serait prêt à prendre un incroyable risque avec Mbappé !

Publié le 11 avril 2021 à 13h15 par A.M.

Attendue avec impatience, la réponse de Kylian Mbappé tarde à intervenir. A tel point que le PSG serait prêt à prendre un sacré risque dans ce dossier.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur de toutes les attentions. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG prend fin en juin 2022, et le temps presse dans ce dossier. Mercredi soir, Leonardo a d'ailleurs évoqué ce dossier au micro de Sky Italia : « Nous serions heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition . » Et une nouvelle tendance est évoquée dans ce feuilleton.

Le PSG prêt à conserver Mbappé même s'il ne prolonge pas ?