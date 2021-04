Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche un gros indice sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 11 avril 2021 à 10h15 par A.M.

Titulaire contre Strasbourg (4-1), Kylian Mbappé a encore été très bon. Après la rencontre, Mauricio Pochettino a d'ailleurs tenu à mettre en avant l'implication et l'engagement du Français au PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus de faire débat. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022 et alors qu'il n'a toujours pas prolongé son bail, un départ est envisagé cet été si la situation n'évolue pas afin d'éviter une départ libre. Et les avis divergent entre les médias espagnols, qui envoient Kylian Mbappé au Real Madrid, et la presse française, beaucoup plus mesuré en évoquant des discussions positive avec le PSG. Quoi qu'il en soit, le Champion du monde a récemment annoncé qu'il resterait concentré sur la fin de saison avec le club parisien, et il le confirme par des prestations impressionnantes en Ligue des Champions, mais également en Ligue 1. Titulaire contre Strasbourg samedi (4-1), l'ancien Monégasque a marqué et délivré une passe décisive. Mais surtout, il a joué 87 minutes à trois jours seulement du match retour contre le Bayern Munich mardi. Un choix qui a été pointé du doigt, mais plutôt que de polémiquer, Mauricio Pochettino y voit un signe de l'engagement de Kylian Mbappé au PSG.

«C’est une très belle preuve de l’engagement de Kylian avec le PSG»