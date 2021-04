Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Saliba, Fofana... Le gros coup de gueule du maire de Saint-Etienne !

Publié le 11 avril 2021 à 9h10 par A.M.

Très présent dans les médias ces derniers jours, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, a affiché sa déception de voir partir si tôt les plus grands talents du centre de formation stéphanois.

L'AS Saint-Etienne a pris l'habitude de former de grands talents, notamment dans le secteur défensif. Ces dernières années, Kurt Zouma, William Saliba et Wesley Fofana sont tous sortis du centre de formation de l'ASSE et ont impressionné pour leurs débuts professionnels dans le Forez. Toutefois, les Verts n'ont jamais été capable de les conserver et n'ont pas pu céder aux offres venues de Premier League. Et alors que pour les deux premiers cités, les Stéphanois avaient pu négocier un prêt d'une saison avec leurs départs définitifs, concernant Wesley Fofana, il a directement rejoint Leicester l'été dernier. Une fuite des talents pointée du doigt par Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne.

Perdriau «déplore fortement» les départs de Saliba et Fofana