Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 11 avril 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022, l’international français se rapprocherait désormais d’une prolongation de son bail.

Kylian Mbappé serait-il en train de vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG ? La question mérite d’être posée au regard de sa situation contractuelle. En effet, l’international français arrivera au terme de son bail le 30 juin 2022, chose qui pourrait ne laisser d’autre choix à Paris que de le vendre cet été s’il n’a pas prolongé d’ici-là. Cas contraire, le club parisien s’exposerait alors au risque d’un départ libre un an plus tard. Seulement voilà, la priorité du PSG d’ici cet été reste bien évidemment de parvenir à convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau contrat. Et tandis que nous vous annoncions que les discussions bloquaient en ce sens, l’attaquant de 22 ans commencerait à changer son fusil d’épaule.

La tendance actuellement serait à une prolongation de Mbappé au PSG