Mercato - PSG : Mourinho, avenir... Florenzi lâche ses vérités !

Publié le 7 mai 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Prêté par l'AS Roma, Alessandro Florenzi est toujours dans le flou pour son avenir au PSG qui dispose pourtant d'une option d'achat estimée à 8M€. Toutefois, la tendance serait à un départ pour l'international italien qui voit d'un bon œil l'arrivée de José Mourinho sur le banc de la Louve.

L'été dernier, le PSG s'est rapidement retrouvé dans l'obligation de recruter un latéral droit. Et pour cause, Thomas Meunier a quitté le club pour rejoindre le Borussia Dortmund, obligeant les Parisiens a disputer le Final 8 avec Thilo Kehrer, défenseur central de formation, dans le couloir droit de la défense. Par conséquent, Leonardo a finalement obtenu le prêt d'Alessandro Florenzi. L'international italien a été prêté par l'AS Roma avec une option d'achat avoisinant les 8M€. Et rapidement, il s'est distingué par ses qualités offensives et ses centres très précis. A tel point, qu'il ne semblait faire aucun doute que le PSG le conserverait à la fin de la saison. Mais voilà, entre temps, Alessandro Florenzi a affiché ses limites dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions comme en témoigne sa prestation contre Manchester City. Une situation qui pousse Leonardo à se mettre en quête d'un nouveau latéral droit. Serge Aurier étant aujourd'hui la priorité.

«Pour l'avenir, nous verrons ce qui se passe»

Par conséquent, Alessandro Florenzi reconnaît qu'il est dans le flou pour son avenir. « Pour l'avenir, nous verrons ce qui se passe (...) Toute mon énergie est consacrée au PSG. J'essaie de rendre la confiance du président Al-Khelaifi et du directeur sportif Leonardo, de Tuchel avec qui j'ai commencé la saison, et maintenant de Pochettino qui continue à croire en moi. Donc je veux juste donner le meilleur de moi-même. Le reste, on verra », confie-t-il dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport avant de dire tout le bien qu'il pense de l'arrivée de José Mourinho sur le banc de l'AS Roma : « Tout d'abord, je pense qu'il est une véritable bouffée d'air frais pour l'ensemble du club. C'est l'un des entraîneurs ayant la plus grande personnalité et le plus grand charisme qui arrive, celui qui sait comment gérer le contexte romain, qui comme nous le savons, et je le sais avant tout, n'est pas le plus facile. J'espère que Mourinho pourra faire du bon travail. Gagner le Scudetto avec Mourinho ? Du moins je l'espère, ne serait-ce qu'en tant que fan, pour pouvoir aller faire la fête au Circus Maximus.. . »

