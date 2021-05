Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho prêt à décider l’avenir de Florenzi ?

Publié le 6 mai 2021 à 23h15 par A.C.

Actuellement prêté au Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi pourrait revenir à l’AS Roma la saison prochaine.

C’est l’un des dossiers qui semblent basculer en cette fin de saison. Performant lors de ses débuts, Alessandro Florenzi a été critiqué ces derniers mois et La Gazzetta dello Sport a annoncé que Leonardo ne souhaiterait pas le garder. Une information confirmée par plusieurs médias, avec Le Parisien qui annonçait récemment que le Paris Saint-Germain chercherait d’autres latéraux droits. Avec l’arrivée de José Mourinho, un retour de Florenzi à la Roma semble donc se préciser...

Mourinho n’a pas vraiment tranché pour Florenzi